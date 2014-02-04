日股业绩：Panasonic财年第三季获利大增，车用和家电产品销售旺盛

路透东京2月4日 - 日本Panasonic 公布10-12月营业利润增加逾两倍，因汽车和家用电子产品销售旺盛，助其获利连续第二季优于市场预期。

Panasonic公布本会计年度第三季营业利润为1,166亿日圆(11.5亿美元)，高于上年同期的346亿日圆。这是汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估值662亿日圆的近两倍。

该公司历经了漫长且耗费巨大的重组，业务重点退出智能手机，并削减半导体业务规模，而将重点放在其他业务上，目前正在展现重组后的成果。

尽管季度获利强劲，但Panasonic仍维持谨慎，该公司维持全年营业利润预估在2,700亿日圆不变。

Panasonic周二表示，公司进入业务重组最后阶段，出脱缺乏获利业务，将把东南亚芯片组装厂出售给新加坡联合科技旗下一部门。(完)