表格：外资在韩国股市卖超6,643亿韩元

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透首尔2月4日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超6,643亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月 4日 -664.3 265.7 365.5
2月 3日 -406.4 205.2 202.1
1月29日 21.0 180.5 -206.7
1月28日 -310.1 289.2 14.5
1月27日 -524.5 528.2 -2.1
1月24日 -142.0 -77.6 207.4
1月23日 -161.3 -38.8 199.4
1月22日 15.8 49.8 -75.0
1月21日 -10.2 59.2 -54.7
1月20日 -26.2 47.9 -30.4
1月17日 -96.3 0.3 72.5
1月16日 36.7 55.0 -62.8
1月15日 -38.1 -24.0 53.9
1月14日 -27.3 -58.3 66.8
1月13日 -95.4 67.3 21.6
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本月以来 -1,070.7 470.9 567.6
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今年以来 -2,721.5 546.0 1,959.6
---------------------------------------------(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
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