韩国债市：公债收高，因美国经济数据疲弱

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透首尔2月4日 - 韩国公债周二上涨，因投资者涌入安全资产进行避险，此前美国公布的经济数据较为疲弱，再度令人担心美国经济增长前景并打压了风险资产。
韩国指标10年期公债收益率(殖利率) 收低6.7个基点，3月三年期公债期货 收高0.14点。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.89 105.75
10年期公债收益率 3.542% 3.609%
五年期公债收益率 3.173% 3.223%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。