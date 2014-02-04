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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 15:45 BJT

韩国债市：公债收高，因美国经济数据疲弱

路透首尔2月4日 - 韩国公债周二上涨，因投资者涌入安全资产进行避险，此前美国公布的经济数据较为疲弱，再度令人担心美国经济增长前景并打压了风险资产。

韩国指标10年期公债收益率(殖利率) 收低6.7个基点，3月三年期公债期货 收高0.14点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.89 105.75

10年期公债收益率 3.542% 3.609%

五年期公债收益率 3.173% 3.223%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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