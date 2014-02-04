版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 15:46 BJT

亚洲橡胶：日圆走强打压TOCOM期胶触及17个月低点，油价回升提供支撑

路透曼谷2月4日 - 东京期胶周二跌至17个月最低水准，因日圆走强引发卖盘，但交易员表示，油价回升协助胶价削减跌幅。

东京工业品交易所(TOCOM)指标7月期胶 下跌6.1日圆，结算价报每公斤220.8日圆。

盘中一度低见220.3日圆，为2012年9月6日以来最低。

“由于日圆上涨，投资人卖出合约以避免损失。”一曼谷交易员称。

但交易员表示，油价回升带来一些支撑，使得TOCOM期胶免于进一步跌破主要支撑水准220.0日圆。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤188.0美分，跌1.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐