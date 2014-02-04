亚洲橡胶：日圆走强打压TOCOM期胶触及17个月低点，油价回升提供支撑

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透曼谷2月4日 - 东京期胶周二跌至17个月最低水准，因日圆走强引发卖盘，但交易员表示，油价回升协助胶价削减跌幅。
东京工业品交易所(TOCOM)指标7月期胶 下跌6.1日圆，结算价报每公斤220.8日圆。
盘中一度低见220.3日圆，为2012年9月6日以来最低。
“由于日圆上涨，投资人卖出合约以避免损失。”一曼谷交易员称。
但交易员表示，油价回升带来一些支撑，使得TOCOM期胶免于进一步跌破主要支撑水准220.0日圆。
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤188.0美分，跌1.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。