全球金市：黄金守住涨幅，因美国经济数据疲弱且亚股重挫

路透新加坡2月4日 - 金价周二守住海外市场凌厉涨幅，因亚洲股市重挫，且在美国公布疲弱的制造业数据之后，投资者对该国经济增长感到担忧。

“美联储削减刺激规模引发新兴市场震荡，导致一些投资者变得不愿冒险，因此他们转向重获避险资产地位的黄金，”ETF Securities的澳新业务主管Danny Laidler说。

0727GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.80美元，周一上扬1.1%。

年内迄今黄金涨幅为4%，2013年累计下跌28%。

路透技术分析师王涛称，黄金料重返1月27日高点1,278.01美元，因其可能重拾了自12月31日低位1,184.50拉出的一波涨势。

------------------0727GMT-----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1256.8 -0.21 -0.02

现货银 19.38 0.05 0.26

现货铂金 1373 -6.25 -0.45

现货钯金 697.25 -1.75 -0.25

COMEX期金 1256.4 -3.5 -0.28

COMEX期银 19.37 -0.039 -0.2

汇率

欧元/美元 1.3531

美元指数 81.022

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金