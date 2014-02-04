全球金市：黄金守住涨幅，因美国经济数据疲弱且亚股重挫

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透新加坡2月4日 - 金价周二守住海外市场凌厉涨幅，因亚洲股市重挫，且在美国公布疲弱的制造业数据之后，投资者对该国经济增长感到担忧。
“美联储削减刺激规模引发新兴市场震荡，导致一些投资者变得不愿冒险，因此他们转向重获避险资产地位的黄金，”ETF Securities的澳新业务主管Danny Laidler说。
0727GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.80美元，周一上扬1.1%。
年内迄今黄金涨幅为4%，2013年累计下跌28%。
路透技术分析师王涛称，黄金料重返1月27日高点1,278.01美元，因其可能重拾了自12月31日低位1,184.50拉出的一波涨势。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1256.8 -0.21 -0.02
现货银 19.38 0.05 0.26
现货铂金 1373 -6.25 -0.45
现货钯金 697.25 -1.75 -0.25
COMEX期金 1256.4 -3.5 -0.28
COMEX期银 19.37 -0.039 -0.2
汇率
欧元/美元 1.3531
美元指数 81.022
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。