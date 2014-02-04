欧洲金融：欧洲央行争取德国央行支持终止买债冲销操作--彭博

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透法兰克福2月4日 - 彭博周二报导称，欧洲央行必须获得德国央行的明确支持，才会考虑终止冲销协助欧债资金的操作。
如果结束这类冲销操作，将会挹注约1,750亿欧元的流动性，这将有助减轻欧元区货币市场的紧俏压力。
未具名消息人士向彭博表示，欧洲央行总裁德拉吉已表示，如果德国央行帮忙游说德国社会大众接受，他会考虑向欧洲央行决策阶层提议，终止冲销证券市场计划(SMP)。
SMP目前已经停止施行，但由于欧洲央行之前已表示，根据SMP所买进的公债，将会持有至到期，因此距离这项计划完全消失还有很多年的时间。
欧洲央行拒绝评论彭博的报导。
道琼通讯社周五指出，德国央行将支持终止冲销操作。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。