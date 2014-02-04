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债券 | 2014年 2月 4日 星期二 16:29 BJT

欧洲金融：欧洲央行争取德国央行支持终止买债冲销操作--彭博

路透法兰克福2月4日 - 彭博周二报导称，欧洲央行必须获得德国央行的明确支持，才会考虑终止冲销协助欧债资金的操作。

如果结束这类冲销操作，将会挹注约1,750亿欧元的流动性，这将有助减轻欧元区货币市场的紧俏压力。

未具名消息人士向彭博表示，欧洲央行总裁德拉吉已表示，如果德国央行帮忙游说德国社会大众接受，他会考虑向欧洲央行决策阶层提议，终止冲销证券市场计划(SMP)。

SMP目前已经停止施行，但由于欧洲央行之前已表示，根据SMP所买进的公债，将会持有至到期，因此距离这项计划完全消失还有很多年的时间。

欧洲央行拒绝评论彭博的报导。

道琼通讯社周五指出，德国央行将支持终止冲销操作。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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