版本:
中国
债券 | 2014年 2月 4日 星期二 16:28 BJT

欧元债市：德债收益率下跌，有传言称ECB希望停止冲销债券

路透伦敦2月4日 - 德国公债收益率周二触及六个月最低位，因有传言称欧洲央行正寻求帮助结束对金融危机时期在货币市场所买债券的冲销。

彭博周二报导称，欧洲央行必须获得德国央行的明确支持，才会考虑终止冲销协助欧债资金的操作。

如果结束这类冲销操作，将会挹注约1,750亿欧元的流动性，这将有助减轻欧元区货币市场的紧俏压力。

德国10年期公债收益率 最新报1.54%，当日下跌1.4个基点，稍早跌至2013年7月底以来最低位1.534%。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐