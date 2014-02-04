欧元债市：德债收益率下跌，有传言称ECB希望停止冲销债券

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦2月4日 - 德国公债收益率周二触及六个月最低位，因有传言称欧洲央行正寻求帮助结束对金融危机时期在货币市场所买债券的冲销。
彭博周二报导称，欧洲央行必须获得德国央行的明确支持，才会考虑终止冲销协助欧债资金的操作。
如果结束这类冲销操作，将会挹注约1,750亿欧元的流动性，这将有助减轻欧元区货币市场的紧俏压力。
德国10年期公债收益率 最新报1.54%，当日下跌1.4个基点，稍早跌至2013年7月底以来最低位1.534%。(完)
(编译 于春红; 审校 田建华)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。