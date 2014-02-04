《全球汇市》澳元劲升，受澳洲央行政策立场转变提振

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3500 1.3524 -0.18 -1.78 1.3745
美元/日圆 101.27 100.97 +0.30 -3.83 105.30
欧元/日圆 136.76 136.55 +0.15 -5.44 144.63
美元/瑞郎 0.9038 0.9007 +0.34 +1.23 0.8928
英镑/美元 1.6291 1.6304 -0.08 -1.60 1.6556
美元/加元 1.1110 1.1116 -0.05 +4.61 1.0620
澳元/美元 0.8887 0.8747 +1.60 -0.29 0.8913
新西兰元/美元 0.8136 0.8081 +0.68 -0.85 0.8206
欧元/瑞郎 1.2206 1.2181 +0.21 -0.53 1.2271
欧元/英镑 0.8287 0.8293 -0.07 -0.12 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8294 8.8528 -0.26 -0.20 8.8474
美元/挪威克朗 6.3024 6.2826 +0.32 +3.89 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/田建华/于春红; 审校 艾茂林/张若琪)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。