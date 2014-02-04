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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 16:53 BJT

《全球汇市》澳元劲升，受澳洲央行政策立场转变提振

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3500 1.3524 -0.18 -1.78 1.3745

美元/日圆 101.27 100.97 +0.30 -3.83 105.30

欧元/日圆 136.76 136.55 +0.15 -5.44 144.63

美元/瑞郎 0.9038 0.9007 +0.34 +1.23 0.8928

英镑/美元 1.6291 1.6304 -0.08 -1.60 1.6556

美元/加元 1.1110 1.1116 -0.05 +4.61 1.0620

澳元/美元 0.8887 0.8747 +1.60 -0.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8136 0.8081 +0.68 -0.85 0.8206

欧元/瑞郎 1.2206 1.2181 +0.21 -0.53 1.2271

欧元/英镑 0.8287 0.8293 -0.07 -0.12 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8294 8.8528 -0.26 -0.20 8.8474

美元/挪威克朗 6.3024 6.2826 +0.32 +3.89 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/田建华/于春红; 审校 艾茂林/张若琪)
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