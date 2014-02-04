金属期市：伦铜恐将创下近40年最长连跌，经济疑虑挥之不去

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼2月4日 - 期铜周二连续第10个交易日下跌，可能创下近40年最长连跌势头，因美国制造业数据欠佳引发需求疑虑，并进一步打压已然因中国增长放缓而受挫的市场信心。
0733 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约 小跌0.1%，报每吨7,028美元。盘中稍早一度触及7,016美元，为12月4日以来低位。自1月21日以来累计下挫4.2%。
据路透数据，铜价 可能将创37年来最长连跌。
期铝 则小涨0.2%至1,680美元，但铝价周一触及四年半新低1,671.25美元，受庞大的全球供应过剩打压。
“宏观基本面因素也打压大宗商品市场的人气，铝价恐面临艰困期。”经纪商Triland在报告中称。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。