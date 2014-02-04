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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 17:09 BJT

新兴汇市：亚币多数上扬，避险题材推升坡元触及三周高位

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.31 100.97 -0.34 +3.92 105.28

坡元 1.2692 1.2758 +0.52 -0.47 1.2632

*台币 30.376 30.376 +0.00 -1.40 29.950

韩元 1083.70 1084.50 +0.07 -2.61 1055.40

泰铢 32.76 32.95 +0.58 +0.31 32.86

菲律宾披索 45.28 45.41 +0.30 -1.93 44.40

印尼卢比 12195.00 12235.00 +0.33 -0.29 12160.00

印度卢比 62.58 62.56 -0.04 -1.25 61.80

马币 3.3270 3.3465 +0.59 -1.55 3.2755

*人民币 6.0600 6.0600 -0.00 -0.10 6.0539

* 中国及台湾金融市场因假期休市。(完)

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