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货币新闻 | 2014年 2月 4日 星期二 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月4日

路透伦敦2月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           313,275            -600
    锡             8,890            持平
    铅           207,925            -500
    锌           845,425          -4,675
    铝         5,408,200          -7,750
    镍           265,872            -126
    铝合金        55,260             -20
    NASAAC        80,040            -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布         品种    库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G  铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-G
                     RD>                                    RD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G  锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-G
                     RD>                                    RD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-G
                     RD>                                    RD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G  NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-G
                     RD>                                    RD>
 
 (编译 田建华; 审校 于春红)
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