表格：LME金属库存最新变化--2月4日

美国热股：Twitter与彭博合作推出流媒体新闻服务，股价盘初大涨
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透伦敦2月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 313,275 -600 锡 8,890 持平 铅 207,925 -500 锌 845,425 -4,675 铝 5,408,200 -7,750 镍 265,872 -126 铝合金 55,260 -20 NASAAC 80,040 -100 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-G 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-G RD> RD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-G 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-G RD> RD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-G 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-G RD> RD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-G NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-G RD> RD> (编译 田建华; 审校 于春红)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
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路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。