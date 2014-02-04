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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 17:43 BJT

中泰贸易：受泰国反贪调查影响，中国取消购买泰国稻米交易

路透曼谷2月4日 - 泰国商务部长Niwatthamrong Bunsongphaisan周二表示，泰国反贪单位对政府一项稻米采购方案展开调查后，中国已经取消一笔购买120万吨泰国稻米的政府间交易。

“在国家反贪委员会对泰国与中国之间稻米交易的透明度展开调查后，中国对于和我们交易缺乏信心，”Niwatthamrong Bunsongphaisan向记者表示。

他指出，政府下周将招标出售40万吨国家稻米库存。政府迫切需要为稻米采购方案筹资，因为一些已将作物卖给政府的农户，等待款项入帐已经等了好几个月。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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