中泰贸易：受泰国反贪调查影响，中国取消购买泰国稻米交易

路透曼谷2月4日 - 泰国商务部长Niwatthamrong Bunsongphaisan周二表示，泰国反贪单位对政府一项稻米采购方案展开调查后，中国已经取消一笔购买120万吨泰国稻米的政府间交易。

“在国家反贪委员会对泰国与中国之间稻米交易的透明度展开调查后，中国对于和我们交易缺乏信心，”Niwatthamrong Bunsongphaisan向记者表示。