中泰贸易：受泰国反贪调查影响，中国取消购买泰国稻米交易

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透曼谷2月4日 - 泰国商务部长Niwatthamrong Bunsongphaisan周二表示，泰国反贪单位对政府一项稻米采购方案展开调查后，中国已经取消一笔购买120万吨泰国稻米的政府间交易。
“在国家反贪委员会对泰国与中国之间稻米交易的透明度展开调查后，中国对于和我们交易缺乏信心，”Niwatthamrong Bunsongphaisan向记者表示。
他指出，政府下周将招标出售40万吨国家稻米库存。政府迫切需要为稻米采购方案筹资，因为一些已将作物卖给政府的农户，等待款项入帐已经等了好几个月。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。