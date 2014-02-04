CNH动态：人民币即期马年开春于清淡交投中走升，跟随亚币强势

路透香港2月3日 - 马年离岸市场由香港率先开跑，离岸人民币即期汇价 周二较农历春节前水平上涨。市场人士指出，亚洲货币今日相对强势，被视为长期具升值潜力的人民币亦不落人后，但市况因中国假期而较为清淡。

银行人士指出，主要股市动荡，资金寻求避险标的，虽然中国宏观经济亦有警讯，但基本面相对其他市场仍较为稳健，在前景不明确之际，吸引买盘进驻人民币。

“外围市场比较混乱，美国经济似乎没有预期中的好...有一些人预先布局美元空单。”一外资行交易员说。

他指出，虽然近期中国宏观数据不尽理想，但在调结构的过程将令利率维持在较高水平，令人民币相较其他货币仍有一定吸引力。

本地时间下午5:44时，离岸人民币 报6.0274，1月30日尾盘在6.0351，今日区间在6.0285-6.0338。

主要亚股表现疲弱，开红盘的香港股市 大跌2.9%创近一年半来最大单日跌幅，日股日经指数 重挫4.2%至四个月低点，因美国制造业数据疲于预期，引发对美国经济的担忧，带动日圆上涨，损及人气。

另一亚系银行交易员则指出，中国还在放假，一些交易员也还未归队，今日成交不旺，少量美元卖盘亦推动人民币上涨。

他指出，本周要公布的美国非农就业报告可能会因为稍早的寒冷天气而不如预期，预料中国开盘后还会有些人民币买盘需求，市场将会观察央行的中间价方向作为下一步指引。

美国将于本周五公布1月就业报告，根据路透调查，1月就业报告将于周五公布，料将显示非农就业岗位增幅从12月的7.4万个回升至18.5万个；稍早公布的1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。 （完）

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