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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 18:44 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，因出口需求较差

路透吉隆坡2月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，结束前两个交易日的涨势，1月马来西亚棕榈油出口逊于预期，令人担心该国库存将继续增加。

商检数据显示，1月马来西亚棕榈油出口较前月下降11%，因全球最大食用油消费国印度削减了对棕榈油的采购。

一本地商品经纪商的交易员称，“出口较差，根本没有扶助市场。”但市场人士预计3月起将需求将增加，因北半球冬季即将过去，在开斋节前买家开始补充库存。

马来西亚4月指标棕榈油期货 周二收低1.2%，报每吨2,528马币。

盘中交投清淡，因春节假期许多投资者仍离场，价格波动较大。成交量仅有24,585口，通常日均成交量为35,000口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王冠中)
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