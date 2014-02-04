东南亚股市：在外资抛盘中收低，泰国股市终结此前两日涨势

路透曼谷2月4日 - 菲律宾和马来西亚股市周二表现逊于东南亚其他股市，因美国制造业数据较差，外资流出上述股市; 另外2月2日泰国选举后未能解决政治僵局，该国股市回落。

泰国SET指数 在交投淡静中收低1.2%，因未来可能将出现更多政治动荡局面。

评级机构惠誉表示，如果泰国五个月来的政治僵局进一步拖延或加剧，可能将对该国经济表现和金融稳定情况构成持久负面影响。

亚洲股市周二在较差人气带动下走跌，因美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅。

印尼股市 收低0.8%至一周低位，菲律宾股市 大跌2.2%至约三周低点，马来西亚股市 下滑1.4%至去年10月以来最低位。

交易所和汤森路透的数据显示，外资在菲律宾股市和马来西亚股市分别卖超11.1亿披索(2,450万美元)和5.56亿马币(1.66亿美元)。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 374.94 -2.49 -0.66 -3.46 388.37

新加坡 2965.80 -25.15 -0.84 -6.37 3167.43

马来西亚 1778.83 -25.20 -1.40 -4.72 1866.96

泰国 1276.84 -15.97 -1.24 -1.68 1298.71

印尼 4352.26 -34.00 -0.78 +1.83 4274.18

菲律宾 5886.01 -129.29 -2.15 -0.06 5889.83

(完)

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