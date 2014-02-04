欧洲汇市：英镑兑美元脱离七周低点，受强劲英国建筑业数据提振

路透伦敦2月4日 - 英国建筑业调查较预期强劲，周二推动英镑兑美元脱离七周低点，也让经济复苏仍可能使升息时间提前的预期升温。

英镑兑美元 在调查数据公布后升至高见1.6353美元，最新上涨0.1%，报1.6323美元。欧元兑英镑 跌至低见0.8266英镑，数据公布前为0.82935英镑。

1月英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)从12月的62.1升至64.6，为英国建筑业活动自2007年8月以来最快扩张水准，高于路透调查分析师预估的61.5，也远高于50的荣枯分水岭。

该数据协助改善了市场对英镑的信心。

周一的英国制造业调查显示成长放缓，且数据略低于预估，但分析师多将焦点放在周三将公布的服务业PMI上。

“这数据的确重要，但与服务业相较，建筑业在英国经济的比重较轻，”Forex.com的研究主管Kathleen Brooks称。“对于英镑的信心相当疲弱，而技术面信号...也偏空，因此我们认为上档有限，观望明天重要的报告。”(完)

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