国际油市：亚洲燃料油下跌，供应紧俏状况料缓解

路透新加坡2月4日 - 亚洲燃料油市场周二下跌，在12月初展开的一波多头走势后稍事歇息，而交易商称，供应紧俏的情况可能很快就会缓解。

近月180-cst燃料油跨月价差降至11月中以来最低，下滑近3美元，来到每吨逆价差5.50美元。

对于该等级燃料油的需求可能随着北半球冬季接近尾声而消退。

近月380-cst燃料油跨月逆价差亦缩窄至四日低点，由近四个月高点回落。

西方对亚洲的燃料油供应在1月和2月降至数月低点，且提振了现货溢价。但交易商表示，强劲的亚洲市场吸引了更多的3月和4月西方船货运往东方。

“近月供应仍吃紧，但从2月下半月开始，我觉得情况看来还不错，”一名交易商称，3月供应充沛，4月套利船货迅速增加。

在现货交易方面，嘉能可出售三批2万吨380-cst高硫燃料油给BP，每吨较2月19-23日、2月23-27日和3月1-5日新加坡现货报价升水7美元。

BP向嘉能可买进2万吨380-cst高硫燃料油，每吨较新加坡2月平均报价升水5.50美元。

Gunvor出售2万吨180-cst高硫燃料油给BP，每吨较新加坡2月21-25日报价升水3美元。

Phillips 66出售2万吨380-cst高硫燃料油给中国石油，每吨较新加坡3月1-5日报价升水6美元。

联合石化出售2万吨380-cst高硫燃料油给中国石油，每吨较新加坡3月1-5日报价升水6美元。

壳牌出售4万吨380-cst高硫燃料油给中国石油，每吨较新加坡2月24-28日报价升水6美元。(完)

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