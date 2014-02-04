国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因对西方套利窗口关闭

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透首尔2月4日 - 亚洲柴油裂解价差周二承压，行业消息人士称，尽管天气情况改善，但将柴油运至西方的机率仍较低。
路透数据显示，3月柴油较迪拜原油裂解价差下滑16美分，至每桶18.26美元。
美国和加拿大天气寒冷，刺激了对欧洲中质馏分油横跨大西洋的运输，以此弥补美国燃油的缺口。
气温下降大幅提高了美国取暖油的价格，令人预期寒潮可能将使货物从北亚出运。
“欧洲和美国的寒冷天气已维持了一小段时间，”一交易商称，“但似乎很快将结束。”
交易商持续将希望寄托在炼厂维护和运营削减上，以帮助减少过剩的供应。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王冠中)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。