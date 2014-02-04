国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因对西方套利窗口关闭

路透首尔2月4日 - 亚洲柴油裂解价差周二承压，行业消息人士称，尽管天气情况改善，但将柴油运至西方的机率仍较低。

路透数据显示，3月柴油较迪拜原油裂解价差下滑16美分，至每桶18.26美元。

美国和加拿大天气寒冷，刺激了对欧洲中质馏分油横跨大西洋的运输，以此弥补美国燃油的缺口。

气温下降大幅提高了美国取暖油的价格，令人预期寒潮可能将使货物从北亚出运。

“欧洲和美国的寒冷天气已维持了一小段时间，”一交易商称，“但似乎很快将结束。”

交易商持续将希望寄托在炼厂维护和运营削减上，以帮助减少过剩的供应。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻