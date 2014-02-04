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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 22:41 BJT

美国热股：谷歌预计美国监管机构将批准联想集团收购摩托罗拉移动

路透2月4日 - 谷歌 董事长施密特(Eric Schmidt)周一表示，相信联想集团收购谷歌旗下摩托罗拉智能手机硬件业务将获得美国监管机构的批准，若果真如此，这就是中国迄今最大规模的科技领域收购案。

在周二早盘交易中，谷歌上升0.9%，报1,143.80美元。(完)
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