国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差下滑，需求不振

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透新加坡2月4日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周二分别跌至每吨139.88美元的两日低点，和每桶6.75美元的三日低点，因即期需求不振。
市场关注焦点仍在科威特的合约协商，买方将更换2014年4月起的新一年合约。
交易商称，科威特在周一协商第一天，就全规格石脑油开出离岸价格每吨较中东报价升水约38美元价格。
这水准超越2013年4月至2014年4月合约创下的每吨升水35美元纪录。
从以往合约谈判经验来看，科威特通常会开出高于预期的价格，随后逐步递减，最终和买方达成折衷协议。
在印度方面，2月出货仍低。目前为止，印度售出的2月装运石脑油不到45万吨，低于2013年每月平均的约66万吨。
新加坡现货市场方面，Sietco出售一批97-辛烷值汽油船货给Gunvor，2月26日至3月2日装运，每桶116.40美元。
维多向SK能源买进一批95-辛烷值汽油船货，2月24-28日装运，每桶115.60美元。
伊藤忠出售4月上半月/4月下半月石脑油价差合约给Socar，每吨6美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。