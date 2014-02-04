国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差下滑，需求不振

路透新加坡2月4日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周二分别跌至每吨139.88美元的两日低点，和每桶6.75美元的三日低点，因即期需求不振。

市场关注焦点仍在科威特的合约协商，买方将更换2014年4月起的新一年合约。

交易商称，科威特在周一协商第一天，就全规格石脑油开出离岸价格每吨较中东报价升水约38美元价格。

这水准超越2013年4月至2014年4月合约创下的每吨升水35美元纪录。

从以往合约谈判经验来看，科威特通常会开出高于预期的价格，随后逐步递减，最终和买方达成折衷协议。

在印度方面，2月出货仍低。目前为止，印度售出的2月装运石脑油不到45万吨，低于2013年每月平均的约66万吨。

新加坡现货市场方面，Sietco出售一批97-辛烷值汽油船货给Gunvor，2月26日至3月2日装运，每桶116.40美元。

维多向SK能源买进一批95-辛烷值汽油船货，2月24-28日装运，每桶115.60美元。

伊藤忠出售4月上半月/4月下半月石脑油价差合约给Socar，每吨6美元。(完)

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