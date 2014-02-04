美国经济：今年经济料温和成长，然FED将持续缩减买债--里奇蒙联储总裁

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透维吉尼亚2月4日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二给出相对悲观的美国经济成长预估，但仍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在之后的政策会议上继续削减货币刺激措施。
拉克尔预估今年国内生产总值(GDP)增幅“略高于”2%，指出消费者和企业支出低迷，且预期劳动生产力温和。
该预期偏向美联储政策官员12月预估的2.2-3.3%成长区间下缘。
“去年底成长升温的情况，肯定是个乐观的发展，也可能是之后更强劲增长的前兆，”拉克尔在Shenandoah大学表示。
“但从前不久曾出现过类似的成长骤增经验来看，现在要做出判断还太早，”他说。“我怀疑我们今年可能见到成长率降温至接近2%。”
拉克尔周二重申，预期美联储在之后的会议中将进一步削减刺激措施。他亦预期，目前的低通胀率将会在未来一两年内升至美联储的2%目标。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。