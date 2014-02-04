表格：美国12月工厂订单较上月下降1.5%，预估为下跌1.7%

投行观点：Range Resources Corp目标价降至41美元，评级为买入--Jefferies
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路透2月4日 - 美国商务部周二公布，美国12月工厂订单较上月下降1.5%，预估为下跌1.7%。11月经修正后增长1.5%，前值为增长1.8%。
美国12月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌4.2%，前值为下降4.3%。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
12月 11月 10月 总体新订单 -1.5 1.5 -0.5
扣除运输 0.2 0.3 0.1
扣除国防 -1.1 1.5 持平 耐久财 -4.2 2.7 -0.7 电脑/电子产品 -6.3 0.8 2.4 运输设备 -9.7 8.1 -3.5 非国防资本财 -4.4 8.2 -0.8 扣除飞机的非国防资本财
-0.6 3.0 -0.6(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
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