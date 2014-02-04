表格：美国12月工厂订单较上月下降1.5%，预估为下跌1.7%

路透2月4日 - 美国商务部周二公布，美国12月工厂订单较上月下降1.5%，预估为下跌1.7%。11月经修正后增长1.5%，前值为增长1.8%。

美国12月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌4.2%，前值为下降4.3%。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):