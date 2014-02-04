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市场报道 | 2014年 2月 4日 星期二 22:14 BJT

美股盘前：微软盘前上涨1.1%，此前公布Nadella为新执行长

路透2月4日 - 微软在周二盘前上涨1.1%，此前微软董事会任命Satya Nadella为新执行长，比尔盖兹出任技术顾问。(完)
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