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债券 | 2014年 2月 5日 星期三 00:33 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.115%，投标倍数为3.70

路透华盛顿2月4日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.115 中值 0.110 低值 0.090 投资 0.117 价格/得标 价格 99.883722 高值得标比率 87.87% 投标倍数 3.70 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 18,000,496,200 总投标 66,537,054,200 竞争性投标得标 17,749,242,000 非竞争性投标得标 175,254,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/02/06 到期日 2015/02/05 CUSIP码 912796DG1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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