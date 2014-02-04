表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.130%，投标倍数为4.50

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透华盛顿2月4日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.130 中值 0.110 低值 0.050 投资 0.132
价格/得标 价格 99.989889 高值得标比率 35.79% 投标倍数 4.50 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 8,000,009,200 总投标 36,036,581,700 竞争性投标得标 7,764,706,300 非竞争性投标得标 217,302,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/02/06 到期日 2014/03/06 CUSIP码 912796AW9
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。