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债券 | 2014年 2月 5日 星期三 00:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.130%，投标倍数为4.50

路透华盛顿2月4日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.130 中值 0.110 低值 0.050 投资 0.132

价格/得标 价格 99.989889 高值得标比率 35.79% 投标倍数 4.50 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 8,000,009,200 总投标 36,036,581,700 竞争性投标得标 7,764,706,300 非竞争性投标得标 217,302,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/02/06 到期日 2014/03/06 CUSIP码 912796AW9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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