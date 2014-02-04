表格: 新西兰第四季经季节调整后的失业率为6.0%，和预估一致

路透惠灵顿2月5日 - 新西兰统计局周三公布，第四季经季节调整后的失业率为6.0%，就业人数增加1.1%，劳动参与率为68.9%。 路透调查受访分析师对数据的预估中值为：失业率为6.0%，就业人数增加0.6%，劳动参与率为68.6%。 具体数据如下(括号中数据为初值): (经季节调整) 第四季 前一季 上年同期 失业率(%) 6.0 6.2 6.8 失业人口 147,000 149,000 162,000 就业人口(百万) 2.30 2.27 2.23 参与率(%) 68.9 68.6 68.2 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第四季 前一季 上年同期 就业成长 +1.1 +1.2 +0.5 兼职就业 +1.9 +1.1 -2.8 全职就业 +1.0 +1.0 +1.3 工时 -0.3 +1.4 (+1.6) +2.0(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]