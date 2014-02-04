《综述》美联储两名政策立场不同官员均赞成继续缩减QE，但利率看法分歧

埃文斯的看法与拉克尔遥相呼应。拉克尔当天稍早也表示，过去一年美国股市表现出色，近期走势可能反映了增长预期被下调。

“我认为暂停缩减购债的门槛会很高，”拉克尔向记者表示。他长期以来一直反对激进的购债刺激措施，而且和埃文斯一样今年在政策会议上没有投票权。

“我们把购债计划与就业市场前景出现重大改善挂钩，这种情况肯定已经发生，而且我认为，近期金融市场的动向看来没有影响到就业市场的前景。”

美联储上周将其月度购债计划缩减至650亿美元。

决策者下次会议将在3月举行。拉克尔表示，他预计美联储将在之后的每次会议上都缩减每月购债规模100亿美元，并认为采取更大动作的可能性不大。