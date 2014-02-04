《全球汇市》央行强硬政策立场提振澳元，美元兑欧元及日圆上涨

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3518 1.3524 -0.04 -1.65 1.3745
美元/日圆 101.64 100.97 +0.66 -3.48 105.30
欧元/日圆 137.40 136.55 +0.62 -5.00 144.63
美元/瑞郎 0.9036 0.9007 +0.32 +1.21 0.8928
英镑/美元 1.6324 1.6304 +0.12 -1.40 1.6556
美元/加元 1.1081 1.1116 -0.31 +4.34 1.0620
澳元/美元 0.8924 0.8747 +2.02 +0.12 0.8913
欧元/瑞郎 1.2216 1.2181 +0.29 -0.45 1.2271
欧元/英镑 0.8283 0.8293 -0.12 -0.17 0.8297
新西兰元/美元 0.8239 0.8081 +1.96 +0.40 0.8206
美元/挪威克朗 6.2818 6.2826 -0.01 +3.55 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4910 8.4999 -0.10 +1.83 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5182 6.5450 -0.41 +1.27 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.8118 8.8528 -0.46 -0.40 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张明钧/张荻)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。