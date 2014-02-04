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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 07:02 BJT

《全球汇市》央行强硬政策立场提振澳元，美元兑欧元及日圆上涨

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3518 1.3524 -0.04 -1.65 1.3745

美元/日圆 101.64 100.97 +0.66 -3.48 105.30

欧元/日圆 137.40 136.55 +0.62 -5.00 144.63

美元/瑞郎 0.9036 0.9007 +0.32 +1.21 0.8928

英镑/美元 1.6324 1.6304 +0.12 -1.40 1.6556

美元/加元 1.1081 1.1116 -0.31 +4.34 1.0620

澳元/美元 0.8924 0.8747 +2.02 +0.12 0.8913

欧元/瑞郎 1.2216 1.2181 +0.29 -0.45 1.2271

欧元/英镑 0.8283 0.8293 -0.12 -0.17 0.8297

新西兰元/美元 0.8239 0.8081 +1.96 +0.40 0.8206

美元/挪威克朗 6.2818 6.2826 -0.01 +3.55 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4910 8.4999 -0.10 +1.83 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5182 6.5450 -0.41 +1.27 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8118 8.8528 -0.46 -0.40 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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