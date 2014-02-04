日韩经济指标预测--2月5日-2月12日****

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月5日(三) 0130 日本加班工资 12月 -- +4.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,570 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,546 2月6日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,668 2月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- +0.1 领先指标(较前月) -- +1.0 2月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日(日) 2350 日本银行放贷 (较上年同期) 1月 -- +2.3% 2月9-10日 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 12月 -- +230.1% 日本未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字5,928 2月10日(一) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 41.3 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 55.7 2月11日(二) 2100 韩国出口物价(较去年同期) 1月 -- -2.1% 进口物价(较去年同期) -- -3.5% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.0% 2月11-12日 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- +9.3% (较上年同期) -- +16.6% 2月12日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +7.4% 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% (完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。