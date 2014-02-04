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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 07:11 BJT

****日韩经济指标预测--2月5日-2月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
       

    2月3日当周
        
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值    
   
    2月5日(三)
    0130  日本加班工资                                   12月          --       +4.7%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周          --    卖超3,570
            外资投资日本股票(亿日圆)                                   --    卖超1,546
    
    2月6日(四)
    2350  日本外汇储备(亿美元)                            1月          --       12,668
    
    2月7日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                           12月          --        +0.1
              领先指标(较前月)                                         --        +1.0
    
    2月10日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值    
    
    2月9日(日)
    2350  日本银行放贷 (较上年同期)                       1月          --        +2.3%
    
    2月9-10日
    2350  日本未经季节调整经常账(较上年同期)             12月          --      +230.1%
          日本未经季节调整经常账(亿日圆)                               --    赤字5,928 
    
    2月10日(一)
    0500  日本消费者信心指数                              1月          --        41.3
    0500  日本服务业景气判断指数                          1月          --        55.7
           
                
    2月11日(二)
    2100  韩国出口物价(较去年同期)                        1月          --       -2.1% 
              进口物价(较去年同期)                                     --       -3.5% 
    2300  韩国失业率                                      1月          --        3.0%
    
    2月11-12日
    2350  日本机械订单(较前月)                           12月          --       +9.3%
                       (较上年同期)                                    --      +16.6%  
    
    2月12日(三)
    0300    韩国L货供额(较上年同期)                      12月          --       +7.4%     
    2350    日本企业物价指数(较前月)                      1月          --       +0.3%
                           (较上年同期)                                --       +2.5%
    (完)
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