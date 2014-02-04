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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 06:54 BJT

全球外汇市场2月5日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 日本12月加班工资

0843 - 意大利1月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)

0848 - 法国1月Markit服务业PMI

0853 - 德国1月Markit服务业PMI

0858 - 欧元区1月Markit服务业PMI

0928 - 英国1月Markit/CIPS服务业PMI

1000 - 欧元区12月零售销售

-- - 英国央行货币政策委员会(MPC)展开为期两天会议

1200 - 美国1月31日当周抵押贷款市场指数

1315 - 美国1月ADP就业报告

1358 - 美国Markit服务业PMI终值

1500 - 美国1月美国供应管理协会(ISM)非制造业指数

1730 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说

1840 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表演说

2350 - 日本一周投资外国债券和外资投资日本股票规模

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张明钧)
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