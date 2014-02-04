全球外汇市场2月5日主要消息

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 日本12月加班工资
0843 - 意大利1月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)
0848 - 法国1月Markit服务业PMI
0853 - 德国1月Markit服务业PMI
0858 - 欧元区1月Markit服务业PMI
0928 - 英国1月Markit/CIPS服务业PMI
1000 - 欧元区12月零售销售
-- - 英国央行货币政策委员会(MPC)展开为期两天会议
1200 - 美国1月31日当周抵押贷款市场指数
1315 - 美国1月ADP就业报告
1358 - 美国Markit服务业PMI终值
1500 - 美国1月美国供应管理协会(ISM)非制造业指数
1730 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说
1840 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表演说
2350 - 日本一周投资外国债券和外资投资日本股票规模
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张明钧)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。