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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 06:56 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 65.68 +1.91 +3.00 3172023

搜狐 68.61 -0.48 -0.69 1365083

网易 71.84 -0.46 -0.64 482415

百度 155.82 +5.30 +3.52 3446070

台湾

台湾积体电路 16.74 -0.03 -0.18 1845893

联电 1.99 -0.01 -0.50 248257

日月光 4.51 +0.06 +1.35 88647

矽品精密 5.76 +0.14 +2.49 837278

和信超媒体 1.05 -0.02 -1.87 320378

友达 2.78 +0.05 +1.83 50225

中华电信 29.37 +0.24 +0.82 74888

台湾国际航电 44.10 +0.47 +1.08 956040

香港

中国移动 47.10 +0.32 +0.68 139551

中国联通 13.22 +0.45 +3.52 310809

中国电信 45.90 +1.01 +2.25 25876

中芯国际 5.16 +0.34 +7.05 45202

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 296

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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