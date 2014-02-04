《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月4日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 65.68 +1.91 +3.00 3172023
搜狐 68.61 -0.48 -0.69 1365083
网易 71.84 -0.46 -0.64 482415
百度 155.82 +5.30 +3.52 3446070
台湾
台湾积体电路 16.74 -0.03 -0.18 1845893
联电 1.99 -0.01 -0.50 248257
日月光 4.51 +0.06 +1.35 88647
矽品精密 5.76 +0.14 +2.49 837278
和信超媒体 1.05 -0.02 -1.87 320378
友达 2.78 +0.05 +1.83 50225
中华电信 29.37 +0.24 +0.82 74888
台湾国际航电 44.10 +0.47 +1.08 956040
香港
中国移动 47.10 +0.32 +0.68 139551
中国联通 13.22 +0.45 +3.52 310809
中国电信 45.90 +1.01 +2.25 25876
中芯国际 5.16 +0.34 +7.05 45202
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 296
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。