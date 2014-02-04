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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 07:25 BJT

《全球汇市》新兴市场回稳打压日圆下挫，澳元保持强势

“随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)脱离宽松周期，我们将继续长期看空澳元/美元前景，”DailyFX的外汇分析师David Song表示。

澳元兑新西兰元 最高升至1.0948新西兰元，但随后基本回吐涨幅，回撤至1.0800新西兰元附近。

由于新西兰央行基本确定在3月升息，投资者不愿意做空新西兰元。

周三数据显示，新西兰就业增长强劲，积极求职人数大增，这更加巩固了央行的强硬立场。

乐观的数据推动新西兰元兑美元 升至一周高点0.8259美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3510 1.3518 -0.06 -1.71 1.3745

美元/日圆 101.67 101.64 +0.03 -3.45 105.30

欧元/日圆 137.38 137.40 -0.01 -5.08 144.73

美元/瑞郎 0.9038 0.9036 +0.02 +1.23 0.8928

英镑/美元 1.6324 1.6324 +0.00 -1.40 1.6556

美元/加元 1.1077 1.1081 -0.04 +4.30 1.0620

澳元/美元 0.8916 0.8924 -0.09 +0.03 0.8913

新西兰元/美元 0.8228 0.8239 -0.13 +0.27 0.8206

澳元/日圆 90.650 90.700 -0.06 -3.41 93.850

新西兰元/日圆 83.650 81.590 +2.52 -3.19 86.410

英镑/日圆 165.95 165.92 +0.02 -4.81 174.33

澳元/新西兰元 1.0828 1.0818 +0.09 -0.18 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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