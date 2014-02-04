《全球汇市》新兴市场回稳打压日圆下挫，澳元保持强势

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
“随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)脱离宽松周期，我们将继续长期看空澳元/美元前景，”DailyFX的外汇分析师David Song表示。
澳元兑新西兰元 最高升至1.0948新西兰元，但随后基本回吐涨幅，回撤至1.0800新西兰元附近。
由于新西兰央行基本确定在3月升息，投资者不愿意做空新西兰元。
周三数据显示，新西兰就业增长强劲，积极求职人数大增，这更加巩固了央行的强硬立场。
乐观的数据推动新西兰元兑美元 升至一周高点0.8259美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3510 1.3518 -0.06 -1.71 1.3745
美元/日圆 101.67 101.64 +0.03 -3.45 105.30
欧元/日圆 137.38 137.40 -0.01 -5.08 144.73
美元/瑞郎 0.9038 0.9036 +0.02 +1.23 0.8928
英镑/美元 1.6324 1.6324 +0.00 -1.40 1.6556
美元/加元 1.1077 1.1081 -0.04 +4.30 1.0620
澳元/美元 0.8916 0.8924 -0.09 +0.03 0.8913
新西兰元/美元 0.8228 0.8239 -0.13 +0.27 0.8206
澳元/日圆 90.650 90.700 -0.06 -3.41 93.850
新西兰元/日圆 83.650 81.590 +2.52 -3.19 86.410
英镑/日圆 165.95 165.92 +0.02 -4.81 174.33
澳元/新西兰元 1.0828 1.0818 +0.09 -0.18 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/朱晓军/龚芳/戴素萍)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。