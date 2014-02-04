美国股市：反弹，因逢低买盘进场

辉瑞 上涨2.8%，报31.44美元，涨幅在标普500成分股中居前，此前券商Jefferies将其评级从持有调升至买进。

Michael Kors Holdings Ltd 公布第三季获利跳涨77%，因消费者追捧该公司皮包及配饰产品，该股跳涨17.3%至89.91美元。

银行类股受到瑞银 及巴西最大民营银行Itaú Unibanco 的拉抬。Itaú Unibanco公布第四季获利优于分析师预期。瑞银第四季转亏为盈，且获利大幅超出预估，并宣布提高红利及股息。

Itaú的ADR跳涨7.6%至12.96美元，瑞银跳涨5.9%至20.36美元。

美国百货连锁业者J.C. Penney Co Inc shares 股价下跌10.6%至5.08美元，由盘前的大涨转为收低。该公司公布季度可比营收仅小幅增加，但未给出毛利率细节，导致分析师认为其势必是在假期旺季中实施了较大的折扣。摩根大通及Sterne Agee均分别调降了该股的目标价。

肯德基的母公司百胜集团(Yum Brands) 上涨8.9%至72.06美元，该公司重申2014年获利前景，并称中国再次出现禽流感并未损及其在中国的营收。

成交量相当活络，根据BATS Global Markets数据，美国各大证交所约有74.1亿股成交，高于69.4亿的1月份均量。

纽约证交所上涨及下跌股数比例为二比一，在Nasdaq也接近二比一。(完)