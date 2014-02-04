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债券 | 2014年 2月 5日 星期三 07:50 BJT

加拿大汇市：加元1月大跌后扳回部分跌幅，但后市料仍走软

路透多伦多2月4日 - 加元兑美元周二扳回跌幅，因1月加元大跌后，部分分析师在思考近期风险因素是否被过度重视。

加元此前下跌，因经济数据预示美国经济复苏更趋强劲，而且两国央行的政策立场也有不同。不过一些分析师称，加元抛压可能有些过度。

不过，许多分析师预期，近期加元抛压缓和只是暂时现象，后市还将继续走低。

加元兑美元 报1.1081加元或0.9024美元，高于周一收盘价1.1097加元或0.9011美元。(完)

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