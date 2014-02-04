加拿大汇市：加元1月大跌后扳回部分跌幅，但后市料仍走软

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透多伦多2月4日 - 加元兑美元周二扳回跌幅，因1月加元大跌后，部分分析师在思考近期风险因素是否被过度重视。
加元此前下跌，因经济数据预示美国经济复苏更趋强劲，而且两国央行的政策立场也有不同。不过一些分析师称，加元抛压可能有些过度。
不过，许多分析师预期，近期加元抛压缓和只是暂时现象，后市还将继续走低。
加元兑美元 报1.1081加元或0.9024美元，高于周一收盘价1.1097加元或0.9011美元。(完)
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路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。