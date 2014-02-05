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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:00 BJT

拉美汇市：雷亚尔弹升，巴西央行宣布展延下月初到期货币互换

路透里约热内卢/伦敦2月4日 - 新兴市场汇率周二反弹回升，近期抛盘后投资人逢低承接，但中国及美国成长前景疑虑可能在未来数日持续令新兴市场承压。

预期美联储可能放缓收回刺激政策的押注已然支撑新兴市场货币，其中土耳其里拉 跳升2.1%，南非兰特 上涨1.7%，上周则是触及五年低点。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.9%，收在2.414雷亚尔。巴西央行决定开始展延下月初到期的74亿美元货币互换合约，这亦让雷亚尔获得支撑；巴西央行的这项策略系提供投资人充分的汇市损失避险。(完)(完)

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