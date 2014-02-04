《香港报摘》--经济日报2月5日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
* 头版头条：
--港股恒生指数 马年首日急泻637点，创27个月最大跌幅，初步料在21,000点水平才见较强支持。
* 其他：
--港交所 行政总裁李小加表示，现时有关“同股同权”的检讨已呈交上市委员会审理，并已纳入讨论议程当中，
--恒大地产 近日频频回购股份，涉资逾14亿港元；昨日股价逆市上涨1.3%，收报3.15港元。
--金银业贸易场理事长张德熙表示，正与深圳前海管理局商讨，希望于前海成立黄金白银交易平台，并预计若政策得以落实，两年内有望成事。
--中银香港 旗下南洋商业银行推出高息人民币定存优惠，分3个阶段递增息率，存款期388天，平均年息高达3.297厘。（完）
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。