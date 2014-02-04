《香港报摘》--经济日报2月5日

* 头版头条：

--港股恒生指数 马年首日急泻637点，创27个月最大跌幅，初步料在21,000点水平才见较强支持。

* 其他：

--港交所 行政总裁李小加表示，现时有关“同股同权”的检讨已呈交上市委员会审理，并已纳入讨论议程当中，

--恒大地产 近日频频回购股份，涉资逾14亿港元；昨日股价逆市上涨1.3%，收报3.15港元。

--金银业贸易场理事长张德熙表示，正与深圳前海管理局商讨，希望于前海成立黄金白银交易平台，并预计若政策得以落实，两年内有望成事。

--中银香港 旗下南洋商业银行推出高息人民币定存优惠，分3个阶段递增息率，存款期388天，平均年息高达3.297厘。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞