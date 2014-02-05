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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 09:53 BJT

日本数据：12月受薪者整体现金所得连续第二个月按年增长

12月实质薪资同比下滑1.1%，连续第六个月下降，但降幅较前几个月收窄。

2013年月度平均现金薪资为314,150日圆，三年以来首度停止下滑，接近上年的记录低点。

以下为12月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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12月 11月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 544,836 +0.8 +0.6*

每月薪资 261,708 +0.2 -0.1*

-经常性薪资 241,525 -0.2 -0.6*

-加班工资 20,183 +4.6 +5.8*

-特别加给 283,128 +1.4 +12.0*

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员工人数(百万人)

整体人数 46.431 +1.0 +1.2*

一般雇员 32.639 +0.6 +0.2*

兼职员工 13.792 +2.1 +3.5*

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注：“*”代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：

(here)(完) (编译 徐文焰/石冠兰/朱晓军；审校 张涛/张明钧/李婷仪)
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