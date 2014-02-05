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债券 | 2014年 2月 5日 星期三 08:26 BJT

美国金融：摩根士丹利将支付12.5亿美元，了结MBS相关诉讼

路透2月4日 - 摩根士丹利 表示，将支付联邦住房金融局12.5亿美元，以了结一宗抵押支持证券(MBS)的官司。联邦住房金融局是房利美 和房贷美 的监管机构。

摩根士丹利周二在一份监管文件中披露，和解这桩诉讼将使其法律准备金增加1.5亿美元。(r.reuters.com/kuc66v)

准备金增加将令摩根士丹利第四季来自持续运营的每股获利减少0.05美元。

摩根士丹利1月17日公布第四季业绩好于市场预估 。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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