美国金融：摩根士丹利将支付12.5亿美元，了结MBS相关诉讼

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透2月4日 - 摩根士丹利 表示，将支付联邦住房金融局12.5亿美元，以了结一宗抵押支持证券(MBS)的官司。联邦住房金融局是房利美 和房贷美 的监管机构。
摩根士丹利周二在一份监管文件中披露，和解这桩诉讼将使其法律准备金增加1.5亿美元。(r.reuters.com/kuc66v)
准备金增加将令摩根士丹利第四季来自持续运营的每股获利减少0.05美元。
摩根士丹利1月17日公布第四季业绩好于市场预估 。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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