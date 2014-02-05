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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 08:27 BJT

美国个股：摩根大通与美国司法部等机构达成6.14亿美元和解

路透2月4日 - 摩根大通 表示，与美国司法部、住房和城市发展部、退伍军人事务部以及联邦住宅管理局(FHA)达成6.14亿美元和解。

该行并称，未来司法诉讼赔偿带来的财务影响料不会很大。(完)
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