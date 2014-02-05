版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:19 BJT

《香港报摘》--信报2月5日

* 头版头条：

--港股累积跌幅大，昨天在牛熊证及窝轮市场，已见有资金流入博反弹，恒生指数期货<0#VHSI:>夜市时段亦见回升。

* 其他：

--永利澳门 公布截至2013年底止第四季度纯利2.76亿美元，按年上升40%。

--腾讯 发言人称，由除夕至大年初一下午四时，参与抢红包的微信用户超过500万，显示出微信支付高峰期间的使用量。

--中信泰富 前财务部助理董事崔永年承认两项就中信泰富股份进行内幕交易的控罪，被判监禁9个月及罚款61.2万港元。

--尽管市场预测印度今年经济增长低于5%，外资银行如花旗 、汇丰 及渣打 仍计划在当地增加合共超过5,000个职位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘　　 ﹝PRESS-CN-CMN﹞

台湾报摘　　 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐