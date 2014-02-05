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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:32 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月5日-2月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月5日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行政策会议。

曼谷--泰国央行公布1月政策会议记录(0200)

2月6日(四)

马尼拉--菲律宾央行举行议息会议(0800)。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议。

2月7日(五)

暂无重要经济事件

2月10日(一)

暂无重要经济事件

2月11日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

2月12日(三)

暂无重要经济事件

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

(完)

全球重要经济事件一览表

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校　戴素萍)
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