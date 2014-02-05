《全球重要经济事件一览表》--2月5日-2月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)
2月5日(三)
纽约--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说(1730)。
美国伯明翰--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表演说(1840)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至2月6日)。
2月6日(四)
日本宫崎市--日本央行副总裁岩田规久男向企业领袖发表讲话，随后举行记者会。
苏黎世--瑞士央行副总裁丹亭就“金融稳定--对瑞士的长期和短期影响”发表演讲(1600)。
美国萨拉索塔--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(2230)。
柏林--德国总理梅克尔和卢森堡总理Xavier Bettel举行记者会(1215)。
赫尔辛基--芬兰央行举行会议，主题为“芬兰经济的现状和前景”；该央行副总裁Pentti Hakkarainen主持会议。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率声明并举行记者会。
伦敦--英国央行宣布利率决定。
2月7日(五)
英国考文垂--Warwick 2014年经济峰会(至2月日9)。世界银行前副总裁Ian Goldin将发表演说。
都柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发表演说。(1000)
伦敦--希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)发表演说。主题为“希腊金融危机：从脱离危机到复苏”。(1030)
2月8日(六)
罗马--ASSIOM FOREX举办的第20届金融市场运营者年度大会。(至2月9日)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)将发表演说。
2月11日(二)
伦敦--Fathom Consulting货币政策论坛。前英国央行货币政策委员会前任委员朱利亚斯(DeAnne Julius)、吉弗(John Gieve)、森坦斯(Andrew Sentance)将与会出席。(0900)
美国纽华克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在德拉瓦大学主办的一场活动中，就经济前景发表演说。(1400)
美国史丹福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说，主题为“金融稳定之路”。(0100)
2月12日(三)
美国圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在纽约就经济前景发表演说。(1335)
斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至2月13日)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)