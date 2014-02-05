金砖国家：2月4日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月4日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.97%或9.00点，报917.74点。
中国股市及汇市休市
香港股市：深跌近3%创近一年半来最大单日跌幅，联想集团暴跌
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拉美股市：在近期大跌后，周二因投资人进场低接而反弹；但对中美两国成长前景疑虑，可能令市场在未来几日承压。 MSCI拉美股指 跳升逾1%，巴西Bovespa指标股指 收高约1.8%，该国最大的民营银行Itau Unibanco 第四季获利创新高。
拉美汇市：雷亚尔弹升，巴西央行宣布展延下月初到期货币互换
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南非股市：连续第五天下跌，在全球新兴市场持续拉回下，Top-40绩优股指数 今年来首度跌破四万点心理关卡，下挫1.2%至39,945.44点。综合指数 跌1.12%至44,451.57点。
南非汇市：兰特兑美元跟随其他新兴市场货币走强
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印度股市：盘中跌逾1%至近四个月低位后弹升，终场收在平盘附近，ITC等部份绩优股因价值投资买盘进驻而翻扬。指标BSE指数 一度深跌1.2%至10月9日以来低位，终场则收高0.01%或2.67点，至20,211.93点。NSE指数 跌0.01%或0.90点至6,000.90点。
印度汇市：卢比扳回稍早跌幅后略微收高，政府标售频谱执照吸引强劲买需，抵销全球避险风潮的疑虑。卢比兑美元 收在62.5250/5350，盘中低位在62.81，周一收在62.56/57。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,291.82点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.32%至699.29点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.23%至35.0030卢布；卢布兑欧元 升1.25%至47.3000卢布。(完) (整理 龚芳；审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申