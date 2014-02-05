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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:37 BJT

金砖国家：2月4日股汇市收盘纵览

路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月4日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.97%或9.00点，报917.74点。

中国股市及汇市休市

香港股市：深跌近3%创近一年半来最大单日跌幅，联想集团暴跌

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拉美股市：在近期大跌后，周二因投资人进场低接而反弹；但对中美两国成长前景疑虑，可能令市场在未来几日承压。 MSCI拉美股指 跳升逾1%，巴西Bovespa指标股指 收高约1.8%，该国最大的民营银行Itau Unibanco 第四季获利创新高。

拉美汇市：雷亚尔弹升，巴西央行宣布展延下月初到期货币互换

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南非股市：连续第五天下跌，在全球新兴市场持续拉回下，Top-40绩优股指数 今年来首度跌破四万点心理关卡，下挫1.2%至39,945.44点。综合指数 跌1.12%至44,451.57点。

南非汇市：兰特兑美元跟随其他新兴市场货币走强

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印度股市：盘中跌逾1%至近四个月低位后弹升，终场收在平盘附近，ITC等部份绩优股因价值投资买盘进驻而翻扬。指标BSE指数 一度深跌1.2%至10月9日以来低位，终场则收高0.01%或2.67点，至20,211.93点。NSE指数 跌0.01%或0.90点至6,000.90点。

印度汇市：卢比扳回稍早跌幅后略微收高，政府标售频谱执照吸引强劲买需，抵销全球避险风潮的疑虑。卢比兑美元 收在62.5250/5350，盘中低位在62.81，周一收在62.56/57。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,291.82点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.32%至699.29点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.23%至35.0030卢布；卢布兑欧元 升1.25%至47.3000卢布。(完) (整理 龚芳；审校 张明钧)
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