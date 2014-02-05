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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:41 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月5日

路透香港2月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7631港元 ）

美股道琼工业指数 周二收高72.44点，或0.47%，报15,445.24点。因逢低买盘进场。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 152.240 0.17 53408 11.819 2.41 中国铝业 8.720 0.69 18058 2.708 1.41 中国移动 47.100 0.68 139551 73.128 1.57 中国人寿 40.030 1.44 65410 20.717 1.55 中石油 95.910 1.22 53846 7.446 1.58 中石化 78.180 0.54 66591 6.069 2.00 汇丰控股 51.290 1.36 1414066 79.634 0.61 中电信 45.900 2.25 25876 3.563 1.81 中国联通 13.220 3.52 310809 10.263 2.02 兖州煤业 7.420 2.49 42738 5.760 0.88 华能国际 36.800 2.42 13453 7.142 0.03 南方航空 16.690 -0.36 4797 2.591 0.83 东方航空 16.300 -0.37 2121 2.531 0.83 中芯国际 5.160 7.05 45202 0.801 -2.30（完）
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