美国个股：微软任命老臣纳德拉接任执行长，比尔盖兹转任技术顾问

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透西雅图2月4日 - 微软 周二任命于公司服务22年之久的老臣纳德拉(Satya Nadella)担任执行长，并称共同创办人比尔盖兹将会辞去董事长一职，并将担任新任执行长的技术顾问，这标志着这家带动个人电脑革新的公司出现划时代的领导层更替。
现年46岁的纳德拉出生于印度，先前掌管微软的云计算服务。他是微软39年历史上的第三任执行长，从鲍尔墨(Steve Ballmer)手中接下大旗；鲍尔墨是在2000年从比尔盖兹手上接下印信。
从鲍尔墨8月宣布退休起算，这次执行长遴选经历了五个月的时间，较许多投资人预期来得久。
“遴选过程告一段落令人松一口气，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示。“许多人认为微软打出安全牌，因纳德拉是完全在微软内部成长起来的。不过微软追求成长之路仍面临苦战。”
主导遴选过程的微软新任董事长汤普森(John Thompson)表示，此一进程按计画进行。
“我们的目标是在4-6个月内完成遴选，而我们也达成此一目标，”汤普森在微软网站发布的视频中表示。“在检视所有候选人后，纳德拉是我们首要且一致通过的人选。”
比尔盖兹表示，纳德拉在云计算方面的经验让他成为领导微软的正确人选；该公司正苦于在移动运算领域中站稳脚跟。
比尔盖兹称，“纳德拉有着良好的背景能够领导公司走过这个时代，移动运算领域存在挑战，云端服务存在商机。”
微软股价周二收盘小跌0.36%至36.35美元。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申