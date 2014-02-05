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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 08:43 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，馏分油库存下滑

路透2月4日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油和汽油库存料增加，馏分油库存料下滑。

在美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，八位受访分析师预估，1月31日止当周美国原油库存料增加230万桶。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周原油库存增加38.4万桶，汽油库存减少120万桶，馏分油库存减少150万桶

EIA将于周三1530GMT公布库存数据。

根据路透调查，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存，上周料减少160万桶，汽油库存则料增加150万桶。

调查显示，炼厂产能利用率料较前一周的88.2%下滑0.3个百分点。

EIA上周三公布的数据显示，美国1月24日止当周馏分油库存减少460万桶，降幅较预期高出一倍以上，因美国遭遇极寒天气。 (完)

(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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