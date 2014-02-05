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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 09:08 BJT

路透调查：美国1月非农就业岗位料大幅增加，失业率或保持在6.7%

如每年情况一样，1月报告将结合新的人口估值。这意味着政府调查家庭得出的就业和劳动力数据难与12月数据做比较。

预计1月雇佣都来自民间部门，政府雇佣保持稳定。

制造业就业或许增长，但周一来自美国供应管理学会(ISM)的报告显示工厂就业下滑，说明预估可能落空。

零售业就业或放缓，此前几个月强劲增长。

“我们认为，零售业年终的雇佣增长已经结束，”D'Antonio称。

大多分析师预计建筑业就业将从受天气打压的12月水平回升，但1月的严寒或许再度推低该数字。

平均时薪此前因天候造成工时减少而难以成长，继12月微升0.1%后1月可能上涨0.2%。一周平均工作时间料将持稳在34.4小时。(完) (编译 洪曦/张涛/张若琪/朱晓军；审校 徐文焰/张明钧)
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