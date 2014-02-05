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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:44 BJT

国际油市：美国原油上涨，因寒潮拉动需求和库存料下滑

交易商预计原油库存数据将显示，TransCanada 的Keystone南向管线开始运作后，库欣库存将开始减少。市场等待美国能源资料协会(EIA)周三稍晚将发布的库存数据。

一份路透调查周二显示，上周美国商业原油和汽油库存料上涨，馏分油库存则可能下降。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加，因精炼厂削减产量。库欣原油库存下跌160万桶，馏分油库存减少150万桶。

英国Buzzard油田已经重启作业，未来几天将回归正常水准。该油田的北海原油产量达到每天20万桶，周一时曾暂时中断作业。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 李婷仪)
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