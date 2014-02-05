《美债周三展望》公债收益率从三个月低位回升，国库券走势波动

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容仅略有调整)
* 10年期公债收益率上涨，返回到2.60%以上
* 美联储买入26.6亿美元2022-23年到期公债
* 美联储周三将在两次操作中买入TIPS和公债
* 财政部标售的一个月国库券的得标利率为10月来最高
路透纽约2月4日 - 美国公债收益率周二从三个月低位回升，因股市和新兴市场资产的压力缓解，降低对美债的避险需求。
公债在过去一周受益于避险买需，因担忧新兴经济体赤字高企，以及担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激计划可能令资金从新兴市场撤走，导致投资人规避这些较高风险资产。
投资人的不安情绪周二似乎有些缓解，扶助股市上涨，以及降低对美债的一些需求。
指标10年期公债 价格跌12/32，收益率从周一尾盘的2.58%上升至2.63%。该收益率从本年初的逾3%下跌，但难以保持在2.60%以下，该处是技术阻力。
30年期公债 价格大跌1-5/32，收益率从周一的3.54%升至3.60%。
投资人目前关注周五备受瞩目的美国1月就业报告会否令人失望。
许多交易商和分析师预期，1月就业数据不太可能驱使美联储偏离其缩减购债轨道，除非远弱于目前的预期。
“我认为就业状况要明显恶化，才会促使美联储停止缩减购债，”RBC Capital Markets利率策略部主管Michael Cloherty说。
路透访问101位分析师的预估中值为，1月美国就业岗位料增加18.5万个。
美联储上周将月度购债规模减少100亿美元。
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，美联储暂停缩减购债的门槛会“很高”。
芝加哥联储总裁埃文斯称，只有经济大幅下滑或通胀意外上升才能令美联储暂停或加快缩减购债的步伐。
美联储周二买入26.6亿美元2022-23年到期公债。
美联储周三将进行两次购债操作，包括买入8.5-11.5亿美元2018-2043年到期通膨保值公债(TIPS)，和25-30亿美元2019-2021年到期公债。
国库券市场周二表现有些混乱，因投资人再次避开某些国库券，因担忧如果美国国会未能上调美国举债上限，美国可能违约。
美国财政部长杰克卢周一表示，在政府用尽法定举债权限后，政府可能“很快”开始违约。
华盛顿本周末将要重新设定政府的借款上限，杰克卢表示，政府可利用会计方法令举债上限到2月底才用尽。
在下周限期前，政府降低短债发行规模。
“我们看到国库券市场有些混乱，3月到期国库券价格被压低，我认为下周这情况将更严重，”Cloherty说。
财政部周二标售80亿美元一个月国库券的得标利率为10月中来最高，标售规模较上周减少20亿美元，且为2008年4月来最低。
财政部表示，在3月6日到期的一个月国库券的得标利率为0.13%，为10月16日来最高，当时标售200亿美元一个月国库券的得标利率为0.24%。
2月27日到期的一个月国库券收益率周二在二级市场报0.04%，高于两周前的0.005%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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