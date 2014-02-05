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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:38 BJT

日本热股：Panasonic因获利强劲飙升逾15%，丰田汽车亦劲升逾5%

路透东京2月5日 - Panasonic 股价周三早盘跳涨逾15%至1,249日圆，因该公司季度获利增长超过两倍，并且暗示其延续已久的重组正接近尾声。

该股是主板第五大交投活跃个股。

丰田汽车 是交投第二活跃个股，上涨逾5%至5,782日圆。此前该公司将截止3月的年度营业利润预估上调至创纪录的2.4万亿日圆。(完)
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